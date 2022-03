Bulbes à fleurs

Un guide pratique qui va droit à l'essentiel et qui délivre des conseils d'expert pour donner toutes les clés au jardinier amateur pour planter et faire pousser des fleurs à bulbes dans son jardin tout au long de l'année. La première partie de l'ouvrage présente les bases : quand et comment planter ses bulbes, quel entretien est nécessaire, comment diviser/multiplier ses bulbes afin de favoriser leur multiplication. La seconde partie propose des fiches pratiques dédiées à plus de 65 variétés de fleurs à bulbes, classées selon la saison de leur floraison