Ecrire l'histoire d'une famille et d'un village de 1914 a 1939

Nous avons tous envie de partager avec les générations d'aujourd'hui nos souvenirs de famille, particulièrement ceux liés aux guerres, à la fois marquants et terriblement éloignés des modes de vie contemporains. Cet exercice, Jean Goujon le réussit avec talent. Il relate à la fois l'histoire de sa famille et celle de sa région de l'Est, au coeur des conflits du XXe siècle. Pour l'évocation de la Première Guerre mondiale, il s'appuie sur des témoignages des parents et des voisins, mémoires d'anciens combattants ayant séjourné dans son village natal. Pour la guerre suivante, il part des souvenirs de son enfance, vécue sous l'occupation allemande, enrichis d'utiles précisions recueillies auprès de survivants de cette période. Une seconde partie, consacrée aux années de captivité de son père, utilise une sorte de journal de guerre qu'il avait rédigé pendant ses cinq années de stalag, petit carnet qu'il avait tenu secret pendant quarante-cinq ans. Ce livre est à double entrée : la chronique familiale et historique reconstituée par Jean Goujon se double d'encadrés hors textes apportant des conseils pour que chaque lecteur puisse en faire autant à son tour pour sa propre famille. Double lecture aussi par conséquent : la lecture plaisir d'un récit qui se lit comme un roman, la lecture outil du généalogiste ou de l'historien qui veut s'approprier les modalités de recherche et d'écriture pour réaliser un texte similaire pour sa propre famille ou pour son village d'origine.