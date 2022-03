Les Intrépides

Avec nos voisins, les rapports sont bons parce qu'ils sont inexistants. Mais lorsqu'une lettre nous informe que l'immeuble sera bientôt mis en vente, et les locataires, mis dehors, tout bascule. Car Valérie et moi, qui ne nous parlons plus, Bastien, le vendeur de savons qui se rêve en businessman, Suzanne, revenue finir sa vie dans le deux-pièces de sa jeunesse, et Dave Missouri, qui rase les murs avec son nom bizarre, nous nous découvrons un drôle de point commun : chacun possède une raison quasi vitale de ne pas partir d'ici. Quand nous décidons de nous unir pour modifier le cours des choses, nous sommes loin d'imaginer que nous deviendrons inséparables.