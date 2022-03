Mon cahier Pilates

L'anthologie illustrée du Pilates made by Mon cahier ! + de 50 séances de Pilates illustrées pas à pas pour mincir, se tonifier, développer son bien-être, booster son énergie et plus ! Du Pilates pour bouger, mincir, avoir un ventre plat, sculpter ses abdos-fessiers, transpirer, booster son énergie, se détoxifier, déstresser, se préparer à l'accouchement... Cette anthologie regroupe TOUS les styles de Piates, doux comme intensifs, stretch comme strong, et toutes les séances minceur, feel good ou cocooning. Bref, plein plein plein de routines à tester selon son envie du moment ! Au programme : Une partie introductive - Le Pilates, ses principes, les règles pour bien pratiquer et profiter d'un maximum de ses bienfaits. Sans oublier la nutrition adaptée. + de 50 séances illustrées step by step - Le Pilates pour le corps : tonifiant, spécial abdos-fessiers, minceur, cardio, intensif, spécial périnée... - Le Pilates bien-être : routine quotidienne, Pilates détox, antistress, énergie... - Le Pilates prénatal, trimestre par trimestre, avec les gestes de bien-être complémentaires...