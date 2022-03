Ces princes qui nous gouvernent

Ce livre a été publié en 1957 et pourtant son propos est d'une actualité brûlante. L'histoire des 65 dernières années éclaire d'une lumière très vive la thèse - ; ou plutôt - ; le diagnostic de l'auteur. Les " princes qui nous gouvernent " sont à ce point attachés au système qu'ils préfèrent l'abdication de la France au redressement qui serait le salut. Or, ce redressement, nécessaire à l'existence de la France et à la liberté des Français, est possible, mais il exige des " princes " un acte de courage. Quelle erreur commettent-ils en ne le comprenant pas ! Le régime ne résistera pas à certaines épreuves et, après avoir tout perdu, pour n'avoir pas osé s'attaquer au seul problème, celui de l'autorité politique, nos princes seront, eux-mêmes, des épaves perdues. Se ressaisiront-ils avant qu'il ne soit trop tard ?