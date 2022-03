Sous forme de textes courts au ton humoristique, Humeurs décroissantes dénonce notre déshumanisation progressive. Par touches ponctuelles, ces écrits dévoilent les idéologies et les processus qui atteignent le vivant, que ce soient la nature ou notre sensibilité. Les valeurs étant attaquées autant que la biodiversité, la critique est à la fois sociale et écologique. Traitant de la santé, de la technique, de l'économie, du sacré ou de la culture, ces coups d'humeur montrent que rien n'est épargné. Moqueurs et impertinents, ces pamphlets se veulent pédagogiques pour contrer le discours contemporain qui se fortifie en brouillant les pistes.