La Guerre des mondes T03

La nouvelle adaptation choc d'un chef- d'oeuvre de la science-fiction moderne ! Au coeur de la guerre qui oppose Mars à la Terre, le photographe poursuit sa mission de documentation : sur la route de Londres, il constate qu'une étrange herbe rouge semant la mort et la désolation a envahi les lieux après le passage des Martiens... Pire encore, les terribles créatures capturent désormais les êtres humains ! Piégés dans des ruines, le jeune homme et le prêtre n'ont d'autre option que de se faire discrets pour échapper à l'oeil vigilant d'un tripode. Seulement, témoin d'une scène insoutenable, le prêtre perd la raison et s'en prend alors à son compagnon d'infortune... Véritable prisme des angoisses d'une époque, le grand classique d'H. G. Wells tire sa révérence de fac, on magistrale dans cette adaptation originale portée par le trait réaliste de Hitotsu Yokoshima.