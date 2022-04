Les papillons - Mon livre pop-up

Un livre plein de surprises, avec des illustrations en relief qui se déploient au fil des pages pour découvrir de merveilleux papillons. Les enfants seront captivés par les magnifiques papillons qui semblent voleter et s'échapper en nuages au fil des illustrations en 3D. En tournant chaque page, ils verront une chenille devenir papillon, des papillons sortir de leur chrysalide, battre des ailes et s'en servir pour se cacher ou éblouir leurs prédateurs. Ils pourront également admirer le plus grand papillon du monde représenté grandeur nature !