Carpet society. Codimat, une histoire du sol décoratif

Codimat ? Un drôle de nom ! Un acronyme en fait, celui de Comptoir de distribution des manufactures de tapis. Une adresse qui s'échange comme un secret depuis 1953 dans le monde feutré des grands décorateurs et de leurs discrets clients. Un club, celui des passionnés d'arts décoratifs qui ont compris que l'équilibre et la réussite de tout un décor passent avant tout par le sol. Commencer par le sol, voilà l'une des recettes des grands décorateurs, de Madeleine Castaing à Jacques Grange. Carpet Society rend hommage à leur travail et lève pour la première fois le voile sur leur passionnant métier : concrétiser leurs rêves.