Chemins de vie. Le témoignage de cinq infirmières

Séverine, Marie, Eloïse, Enola et Gabrielle vont vous emmener vivre leur quotidien. Que ce soit en réanimation, en service, en salle de réveil, à l'hôpital ou en clinique mais aussi à l'étranger, l'humain est au coeur de leurs pratiques d'infirmière. La vie n'est pas un droit mais une conquête et chacune d'elle va batailler quotidiennement pour la préserver, avec des questionnements parfois contradictoires. Dans notre société hyper-matérialiste, où la maladie est surmédicalisée, redonner à l'Humain toute sa place est un défi mais aussi, à mon sens, une nécessité. Le quotidien saisissant de ces 5 femmes constitue le témoignage de mon parcours professionnel. J'ai souhaité rendre ce récit autobiographique plus vivant en donnant un prénom différent à chaque infirmière correspondant à un moment précis de ma vie professionnelle. Mon objectif : Toucher le grand public, le milieu médical et encourager les étudiants à se diriger vers ce métier passionnant. Toute personne ayant cotoyé l'hôpital percevra peut être ce lieu différemment en ayant découvert une nouvelle facette du métier de soignant.