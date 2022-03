La partie vide du verre à moitié plein

C'est l'histoire d'un mec de trente piges, bourré de TOCs, d'un vieux avec un chapeau, de skate, d'échecs et d'un jeu de piste salvateur. Ca raconte la génération de l'auteur avec mélancolie et humour. Ca raconte à quel point l'auteur la déteste. Ca raconte à quel point il l'aime. "Ce bouquin a été écrit par nécessité, parfois dans la souffrance, parfois dans la joie, souvent dans un mélange des deux. Il m'a fait du bien et j'aime croire qu'il pourrait en faire à d'autres".