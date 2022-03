Sur Des Breizh Ardentes, Une Aventure De Requiem. Une aventure de Requiem

L'Eglise est pauvre, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Alors quand un dénommé Laurent Gérard lui lègue sa fortune au moment de son décès, crois-moi qu'elle apprécie. Ce qu'elle apprécie moins, c'est de se faire spolier l'héritage ! Voilà pourquoi je déboule en Bretagne sous la couverture d'un aide-soignant dans un EHPAD où les résidents meurent plus que de raison ! Entre légendes Celtes et une belle rousse incendiaire, j'ai de quoi faire dans ce roman ! Suis-moi, on y va