Vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez dans la vie grâce aux principes révélés par Napoleon Hill dans son livre "Réfléchissez et devenez riche". Vous avez maintenant l'occasion d'étudier et de mettre en pratique le meilleur programme de développement personnel de tous les temps. En seulement 10 minutes par jour, vous pouvez commencer à appliquer les principes du succès qui ont fait plus de millionnaires et de grands influenceurs que toute autre philosophie de la réussite. La version originale de "Réfléchissez et devenez riche" a été publiée en 1937 et a largement contribué à mettre un terme à la Grande Dépression en y dévoilant les secrets de l'indépendance financière, des relations harmonieuses, du pouvoir, du bonheur , de l'épanouissement et de la tranquilité d'esprit. Toutes les formes de richesse peuvent être à vous, si vous êtes prêt à en payer le prix... c'est-à-dire à REFLECHIR afin d'élargir vos horizons, de prendre le contrôle de vos pensées et de tirer le maximum des innombrables ressources mentales dont vous disposez. Comme l'a dit Napoleon Hill : " Il ne sert à rien d'avoir un si grand potentiel de réussite si vous ne faites pas ce qu'il faut pour le réaliser. " "Réfléchissez et devenez riche" : en seulement 10 minutes par jour présente les principes clés de la persévérance, la concentration, l'autodiscipline, l'imagination, en plus des directives et des anecdotes contenues dans la version originale. Ce livre offre des exemples pertinents et actualisés pour que tous les lecteurs, même ceux hyper occupés, puissent bénéficier de la sagesse intemporelle de cette oeuvre.