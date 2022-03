En faisant, en trouvant. Notes sur la poésie

Ce livre est une tentative personnelle pour comprendre et expliquer ce qui fait la nature intrinsèque de la poésie. Eugène Green, qui a écrit lui-même de la poésie et qui a longtemps mis en scène les drames baroques, trouve dans ces deux mots les clés : les Grecs désignaient la poésie par un mot, poiÄsis, qui signifie "faire, fabriquer". Les poètes du monde roman, eux, se définissaient par un autre mot, "trobar" en occitan , "trouver" en français... Au fil des pages, Eugène Green nous emmène dans une prodigieuse promenade à travers les langues et les littératures.