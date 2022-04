Elizabeth et Margaret - Dans l'intimité des soeurs Windsor

De leurs paisibles années de jeunesse à l'accession au trône d'Elizabeth et jusqu'à la mort de Margaret en 2002, cet ouvrage explore la relation de la reine Elizabeth et de sa soeur Margaret au fil des années. Andrew Morton, qui avait déjà reçu les confessions exclusives de la princesse Diana, offre une vision inédite et intimiste d'une famille hors du commun. Deux tempéraments opposés Elles étaient les soeurs les plus proches qu'on puisse imaginer. En décembre 1936, lorsque leur oncle, le roi Edward VIII, décide d'abdiquer, la relation entre Elizabeth et Margaret est changée à jamais. Margaret n'aura d'autre choix que de s'incliner face à sa soeur aînée Lilibeth, 10 ans, première dans la l'ordre de succession du trône britannique. La difficulté qu'a éprouvée Margaret à trouver sa place au sein de la famille royale britannique a été source de tensions, jusqu'à sa mort en 2002. Notamment lorsque la reine dut l'informer que ni la Couronne ni le gouvernement ne pourraient consentir à son union avec Peter Townsend, un officier divorcé, la forçant ainsi à choisir entre son titre d'altesse royale et son amant. Jeunesse protégée, années de guerre douloureuses, mariage d'amour d'Elizabeth avec Philip Mountbatten, avant son accession au trône, mariage de Margaret avec le photographe Tony Armstrong-Jones, tabagisme, alcoolisme... : cet ouvrage explore l'évolution de la relation de deux soeurs unies aux tempéraments opposés. Un regard intime sur une relation douloureuse.