Dommage qu'elle soit si grosse...

Et si la littérature retrouvait la voie de la politique, ou l'inverse ? C'est là toute la quête d'un personnage hors du commun qui se distingue par un physique exceptionnelâ- Sur sa route il croisera Mitterrand et l'écrivain JB, l'énigmatique Philippe, un professeur de lycée passionné, et même un certain De Gaulle, bien loin des représentations habituelles de l'Histoire. Une maison d'écrivain en Bourgogne, une autre perdue au milieu des bois, une histoire d'amour, l'arrière-salle de café où se refait le monde, une exploration inédite de la différenceâ- traversent ce roman singulier, qui consacre, à nouveau, ceux que notre siècle a rangés au magasin des accessoires et qu'on appelait les écrivains.