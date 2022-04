La Magie des Bougies. Rituels secrets pour changer votre vie

Rallumez la flamme de votre pratique magique ! La magie des bougies est certainement l'une des plus fascinantes, des plus satisfaisantes et des plus efficaces qui soit. Avec une simple mèche, de la cire, une flamme, vous pouvez vous connecter aux royaumes spirituels et apporter d'importants changements dans votre vie. D'une manière que vous ne soupçonnez probablement pas ! Madame Pamita, praticienne de renom, vous guide dans cet ouvrage à chaque étape de votre initiation et vous aide non seulement à comprendre les principes de base, mais également à approfondir et à enrichir votre pratique. Au fil des pages, vous apprendrez à fabriquer vos bougies, à créer un grimoire personnel, à reproduire des sorts et à atteindre la confiance nécessaire pour créer les vôtres en personnalisant chaque élément en toute confiance. Après la lecture de ce livre, référence mondiale en matière de magie des bougies, le bonheur, l'amour, la prospérité et l'épanouissement seront à portée de main... A propos de l'auteure : Cartomancienne professionnelle, rootworker et enseignante, Madame Pamita est propriétaire d'un ancien magasin de spiritualité, le Madame Pamita's Parlour of Wonders. Elle est l'hôte de deux séries de vidéos YouTube, Hoodoo How To et l'hebdomadaire Magic Q and A Tea Party. Elle est également l'animatrice du podcast Magic and the Law of Attraction.