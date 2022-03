Pas de climat pas de chocolat

Un roman qui met à l'honneur la jeunesse qui s'engage pour le climat. Un thème d'actualité dont l'urgence même est dépassée. Met en lumière à la fois les combattants les plus acharnés et les victimes du réchauffement climatique. Des parents et un système éducatif qui symbolisent les différentes autorités souvent dépassées ou peu concernées par l'urgence de la situation. Nina est engagée, féministe et écolo. Son souhait ? Faire bouger les choses dans une grande marche pour le climat. Tristan veut l'aider et s'immisce peu à peu dans son univers, prêt à tout pour lui plaire. Petit à petit, il se rend compte que le combat est compliqué et que les enjeux dépassent sa propre volonté.