Cahier de tendances Bordeaux. Edition 2022

A l'heure des urgences climatiques et solidaires, que deviendront nos villes ? Comment s'y loger, y travailler, y déambuler, y être heureux ? Comment les rendre plus végétales, plus démocratiques, plus accessibles, plus innovantes ? Dans les mille initiatives qui naissent ici et là, au détour d'une rue, dans un parc ou sur une berge de fleuve, la civilisation urbaine du XXIe siècle s'esquisse dès aujourd'hui. Et c'est pour l'appréhender que ce Cahier de tendances propose, avec une soixantaine de textes incisifs, un regard local/global unique en son genre, mêlant témoignages, points de vue et analyses, acteurs bordelais et signatures nationales. Au travers de Bordeaux, le portrait des villes de demain se dessine. Un futur urbain de plus en plus proche.