À vendre #2

Liza et Simon, Vérité et conséquences Pendant longtemps j'ai cru qu'il était préférable de ne pas savoir, mais j'avais tort... La vérité c'est sale, ça pue et bien trop souvent ça te terrasse. La vérité c'est comme un uppercut de surprise qu'on te plaque à la gueule, ça te prend les tripes avec la force d'une rafale. Mais une fois l'onde de choc passée, tu te relèves et continues à avancer. Tu as vu ton ennemi, tu sais à présent comment l'affronter. La peur de savoir ne sera jamais plus forte que l'ignorance. Le mensonge dont on enrobe les mauvaises actions, celles que l'on cache à tes yeux sous prétexte de te protéger. C'est le cancer qui va te gangréner l'esprit jusqu'à ce que tu succombes à son poison. Leur passé vient de les rattraper, compromettant leurs chances de continuer à vivre dans l'illusion qu'ils avaient choisi de partager. Le monde de Simon vient de percuter celui de Liza et ils vont devoir faire avec cette douloureuse réalité.