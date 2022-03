Travail que vaille. Scènes quotidiennes des travailleurs d'aujourd'hui

Au travers des vicissitudes du temps, réémerge sous diverses formes la question du travail. Toujours actuelle, elle nous rappelle à chaque fois combien est ambiguë la relation qui se joue entre les travailleurs et leur travail. Aussi bien source d'aliénation à cause des diverses réformes qui dégradent leurs conditions, qu'une source d'émancipation en ce sens que " c'est par le travail que la raison saisit le monde, et s'empare de l'imagination folle " (Simone Weil). Prenant source de son observation de terrain et de ses recherches comme sociologue du travail, l'auteur laisse ici filer son imagination pour nous donner plusieurs récits qui décrivent le quotidien de ces personnes. Au travers de fables, de nouvelles et de discours fictionnels, il renouvelle notre regard sur le monde du travail et approfondit notre compréhension de leurs conditions d'existence. Ce recueil de textes de fiction s'adresse à toutes les personnes qui sont sensibles à ces problématiques et s'interrogent sur le présent et l'avenir du travail.