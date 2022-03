Bambi Remodeled

Quel point commun peut bien rassembler un professeur pervers, une vieille dame bien sous tous rapports, et un chanteur pop sur le retour ? Une seule envie : éradiquer de la surface de la planète Bambi, mettre la main sur son étrange fardeau, un gamin taciturne qui vaut la modique somme de cinq cents millions et le remettre à un étrange commanditaire, Gabba King, clone dépressif d'Elvis Presley. Mais rien ni personne ne semble pouvoir arrêter cette tueuse professionnelle sans pitié, prête à tout pour accomplir sa mission et livrer sa précieuse cargaison aux trois mystérieux vieillards. ? Publiée par Ascii Comix puis Enterbrain, Bambi est une série composée de six volumes et d'une préquelle.