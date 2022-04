Les animaux sauvages - La peinture magique

Il suffit de passer le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les couleurs et animer de majestueux animaux dans ce livre de coloriage magique. Des tigres, des flamants roses, des tortues et des manchots font partie des nombreux animaux qui évoluent dans leur milieu naturel au fil des pages de ce livre de coloriage magique. Leurs magnifiques couleurs apparaissent comme par enchantement lorsqu'on passe le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc.