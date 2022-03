Comment j'ai appris la simplicité

Satish Kumar est l'un des principaux maîtres spirituels vivants. Il défend depuis cinquante ans une autre vision du bonheur - ; non pas la consommation des êtres et des choses, mais un rapport au monde qui réconcilie spiritualité et écologie. Mais comment mettre en oeuvre une telle vision ? Par la découverte de la simplicité. Et pour nous montrer comment cette simplicité rend heureux, Satish Kumar nous raconte son propre parcours et se met ici à nu. Il montre que, loin des idées reçues et des injonctions, la simplicité se construit dans un engagement quotidien du coeur, de l'esprit et de notre créativité. La simplicité ainsi comprise est une joie, une célébration et un apaisement profond. L'un des livres majeurs pour retrouver confiance et espoir et devenir le changement que nous voulons voir s'accomplir.