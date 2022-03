Dans un township d'Afrique du Sud, Mvelo, adolescente enceinte dotée d'un féroce instinct de suivie, part en quête de ses origines. " Après l'enterrement de Sipho les choses empirèrent peu à peu pour Mvelo et sa mère Zola. Mvelo était jeune, mais elle se sentait vieille comme une chaussure usée. Elle avait quatorze ans et son esprit quarante. Elle arrêta de chanter. Pour sa mère, elle essayait de toutes ses forces de rester optimiste, mais l'espoir glissait entre ses mains comme un poisson. " La vie n'a pas toujours été si rude pour Mvelo et Zola. Autrefois, Zola était championne de course à pied dans son école, et promise à un bel avenir. Jusqu'au jour où elle est tombée enceinte et où son père l'a reniée, l'exilant chez sa tante qui tient le bar clandestin du township où Mvelo a grandi... Lorsque sa mère, la " malade en trois lettres ", succombe au VIH, Mvelo part en quête de ses origines. Simplement armée de sa résilience et d'un féroce instinct de survie, la jeune fille va devoir affronter un monde ravagé par l'apartheid qui laisse bien peu de chances à son genre et à sa condition. " De l'horreur à la joie, et inversement. Ainsi va Enrage contre la mort de la lumière, roman de la survie où l'humour, l'amour et l'intelligence se révèlent de roboratifs remparts contre le sort qui s'acharne. " Le Monde.