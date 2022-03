Les Français ont encore leur mot à dire

La guerre civile redoutée - voire souhaitée - par les alarmistes-déclinistes n'est pas pour demain. Pas plus que le " grand remplacement " des " petits Blancs " par un " bloc musulman ". Il ne faut pas négliger les millions de gens de toutes confessions et de toutes professions, Français de l'arbre, qui oeuvrent au quotidien, sans bruit, pour une société plus inclusive. A l'Assemblée nationale, dans les mairies, les conseils régionaux, on voit de plus en plus d'hommes et de femmes incarnant la diversité des origines. La nation est sur la bonne voie en faisant de la place à ces citoyens des branches qui participent à enrichir ce que " être Français " veut dire. Aucune raison n'oblige à nous laisser miner par les prospectives anxiogènes des déclinologues dont l'activation des peurs nationales et le racisme sont le fonds de commerce électoral. Malgré le délitement général qui inquiète la population, tout espoir de fraternité n'est pas perdu. Au contraire, les Français doutent souvent d'eux-mêmes, mais ils savent aussi gagner quand il le faut... Bref, les Français n'ont pas dit leur dernier mot.