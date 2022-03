Le petit chat de l'Opéra : La valse des flocons suivi de Le trésor du lac

2 histoires pour encore + de danse et de lecture ! La valse des flocons : Il neige ! Tutu et Strap décident de ramener de la neige à Chloé. Mission difficile pour un chaton et un chiot... Le trésor du lac : Tutu essaie le beau diadème de Chloé et se proclame roi de l'Opéra. Mais Maestro, le perroquet, lui vole ! De bêtise en bêtise, le diadème est perdu. Vite, Tutu doit le retrouver, sinon Chloé ne pourra pas danser... Romans pour les enfants dès 6 ans.