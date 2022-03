Grandpa Frank's Great Big Bucket List

Dernier livre de la reine de l'humour émouvante, Jenny Pearson. Nous embarquons dans une grande aventure de famille et des sources du bonheur dans ce dernier coup de coeur de l'auteur qui a conçu 'The Super Miraculous Journey of Freddie Yates' et 'The Incredible Record Smashers'. Dernier livre de la reine de l'humour émouvante, Jenny Pearson. Nous embarquons dans une grande aventure de famille et des sources du bonheur dans ce dernier coup de coeur de l'auteur qui a conçu 'The Super Miraculous Journey of Freddie Yates' et 'The Incredible Record Smashers'. Héritier d'une grande fortune léguée par une grand-mère dont il ignorait l'existence, le jeune Frank accepte le défi de s'occuper de son grand-père comme condition de l'héritage. Un défi que, malgré sa vie familiale difficile et un grand-père grincheux, il embrace avec tout l'enthousiasme débordant et bien intentionné de ses onze ans.