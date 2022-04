L'assassinat de l'amiral Darlan, 24 décembre 1942. Le témoignage du juge d'instruction

Le 24 décembre 1942 était assassiné à Alger l'Amiral Darlan, successeur désigné du Maréchal Pétain, qui venait de signer avec les Américains les accords Darlan-Clark en tant que représentant officiel du gouvernement français. Le 26 décembre au petit matin, son meurtrier, Fernand Bonnier de la Chapelle, était fusillé après un jugement sommaire et une instruction éclair. Quinze jours après cette exécution, commençait paradoxalement une instruction judiciaire exemplaire et rapide qui mit en cause royalistes et factions gaullistes, une tentative de restauration monarchique, et qui aboutira à un non-lieu imposé par l'autorité militaire et gouvernementale représentée par le Général Giraud. Ce témoignage essentiel nous permet de comprendre un point fort de l'histoire moderne, l'un des tournants de la guerre pour notre pays. Cahier photos d'époque