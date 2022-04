Les étrangers

Dans son style inimitable mêlant humour noir et désenchantement, Ylljet Aliçka dépeint la comédie douce amère des relations entre une représentation diplomatique d'une " institution supranationale" et des fonctionnaires diplomates et hommes politiques du cru, trop souvent traités avec cette forme de paternalisme bienveillant qui n'est autre qu'une condescendance du riche envers le défavorisé. L'ironie perspicace d'Aliçka - qui, en tant qu'ancien diplomate, connaît bien le monde qu'il dépeint - touche à la fois les sauveteurs zélés, ainsi que les peuples locaux et soumis ou indifférents. Un roman satirique qui laissera le lecteur entre deux eaux : roman ou témoignage ? Nouvelle édition d'un roman à succès qui a propulsé l'auteur vers la reconnaissance internationale.