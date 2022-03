Gouvernance, collégialité et innovation. Les organisations à but social

L'attention aux plus vulnérables a fait naître de nombreux engagements au cours des siècles. Elle a suscité la création de multiples associations qui se sont organisées pour répondre à des besoins évoluant en permanence sous l'effet des changements sociétaux. Aujourd'hui, apparaît la nécessité de modifier leur gouvernance pour reconnaître l'égale dignité de tousâ-intégrer davantage les compétences de chacun : salariés, bénévoles et personnes aidées. Ces associations, ces institutions s'interrogent sur le lien qui existe entre l'accueil qu'elles proposent, la résilience des personnes accueillies et leur propre gouvernance et fonctionnement. Elles se transforment, innovent et regardent avec intérêt les avancées des chercheurs sur les formes de gouvernance. La Chaire Jean Rodhain et l'unité de recherche Céres de l'Institut catholique de Toulouse ont réuni chercheurs, acteurs de terrain et étudiants engagés, pour comprendre les apports et les difficultés de la collégialité.