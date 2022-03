Francophonies et langues migrantes

De la migration des hommes à celle des mots, le pas est franchi dans ce volume porté par la Chaire Francophonies et Migrations. Les langues circulent au rythme des voyages et des rencontres que l'Histoire a entraînées dont les traces perdurent dans l'expression littéraire. Plusieurs mouvements sont répertoriés au fil des pages. Il y est vu tout d'abord, le français implanté par les colonisations qui devient langue d'écriture obligée, avant d'être élue et se teinter d'autres vocables puisés dans les expressions originelles et une syntaxe qui retrouve le rythme de l'oralité territoriale, comme autant de manières aptes à restituer une réalité culturelle autochtone. A ce premier volet succède la transhumance linguistique que constitue le phénomène de la traduction qui tente de transcrire une identité spécifique dans une culture étrangère, sans qu'elle perde pour autant son essence.