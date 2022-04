Mon grimoire de cuisine

Vous rêviez d'un Grimoire qui vous permettrait de pratiquer la magie dans votre cuisine ? Qui vous accompagnerait tout au long de votre année Sorcière et qui vous permettrait de pratiquer votre magie au quotidien ? Alors ce Grimoire est fait pour vous ! Marine Troadec alias coconvert est une sorcière verte, wiccane et passionnée de magie du foyer. Dans cet ouvrage inspirant, elle vous guide tout au long de la roue de l'année pour vous aider à pratiquer la magie de la cuisine. Rituels, recettes, sabbats, correspondances et pages libres à remplir, ce grimoire sera un précieux allié d'inspiration et compagnon dans votre pratique magique. Répertoriez vos recettes de magie de la cuisine tout en ajoutant à votre chaudron la pratique de son auteure. Une véritable mine d'informations et d'inspirations à transmettre de génération en génération pour le bonheur de toutes les Sorcières !