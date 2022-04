Love Vibes - Un jeu à deux pour chouchouter son couple

Offrez-vous un vrai moment de partage ludique et de complicité à deux ! Un jeu de 52 cartes pour mettre des paillettes dans son couple + Un livre de 128 pages avec de nombreuses pistes pour mieux s'aimer C'est prouvé : mettre du jeu dans sa vie de couple booste la relation amoureuse ! Conçu par Florence Peltier, thérapeute de couple, ce jeu vous invite à vous (re)découvrir, à communiquer avec bienveillance, à pimenter votre relation et à relever le défi d'être heureux ensemble. Se glisser vingt-quatre heures dans la peau d'un animal, imaginer dix façons de montrer son amour, se lancer des défis coquins, se remercier, se pardonner, se projeter dans l'avenir ou se rappeler des moments fondateurs... Découvrez 52 cartes à dégainer au quotidien, et une mine de conseils pour vibrer à deux. 4 thématiques pour chouchouter votre couple : Découverte : à quel point connaissez-vous votre partenaire ? Vous n'avez jamais fini de vous découvrir ! Désir : quels sont vos boosters et ceux de votre partenaire ? Faites grimper la température ! Dialogue : comprenez-vous bien votre partenaire ? La communication, c'est tout un art... Défi : cap ou pas cap de mettre en action votre amour ? Il n'y a que des preuves d'amour...