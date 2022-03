Cadavres à l'écossaise

Londonienne jusqu'au bout des ongles et designer d'intérieur, Mona Morgan, désespère de décrocher le moindre contrat. Heureusement, grâce à sa meilleure amie, une jeune lady excentrique, elle dégote un boulot pour refaire l'intérieur d'un vieux château au fin fond de l'Ecosse. Quand Mona découvre le tas de pierres médiéval qu'elle est censée rénover, et les habitants du coin aimables comme des portes de prison, elle est déjà au bout du rouleau. Mais elle n'a pas le choix. Ce n'est pas comme si les contrats pleuvaient... Elle fait contre mauvaise fortune bon coeur. Jusqu'au jour où en abattant une vieille cloison, elle tombe nez à nez avec le cadavre d'une femme. Les policiers locaux, qui n'ont aucune envie de se fatiguer, en font leur principale suspecte. Pour se disculper, elle va devoir enquêter avec l'aide du jeune et séduisant châtelain...