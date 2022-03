La Colline aux disparus

AU COEUR D'UN PAYSAGE ENVOÛTANT, UNE BOULEVERSANTE QUETE DE REDEMPTION Cal Hooper, ancien flic de Chicago désabusé et avide de tranquillité, se réfugie dans un minuscule village irlandais au sud de Dublin, isolé au milieu des landes aux herbes hautes et des collines battues par le vent. Mais un gamin du coin, Trey, vient bouleverser son quotidien en le suppliant de retrouver son frère aîné. D'abord peu enthousiaste, Cal se rend compte que personne au village ne semble se soucier du disparu, issu d'une famille pauvre et mal vue par les habitants. Forcé de reprendre du service, il entame discrètement son enquête, et découvre les mensonges et les secrets qui pèsent sur sa retraite rêvée. Dans ce paysage de bout du monde où il est si facile de se perdre, Cal et Trey ne pourront compter que l'un sur l'autre. Conte magistral et atmosphérique, ce nouveau roman de Tana French nous interroge sur notre capacité à distinguer le bien du mal, et ce que nous sommes prêts à mettre en jeu lorsqu'il nous faut nous décider. "Tana French est une poète... Sa plume est magnifique". Harlan Coben