Pérégrinations marocaines. Construction, transmission et circulation des savoirs d’islam, XVIIIe-XXIe siècles

Modes de transmission des savoirs d'islam et enjeux locaux et régionaux de l'enseignement religieux sont saisis par des approches originales et complémentaires allant de l'islamologie à l'ethnomusicologie en passant par l'histoire ou la science politique. Le Maroc s'inscrit comme un espace de convergence entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique méditerranéenne. Si la question de la transmission du savoir religieux est étudiée, il manquait un ouvrage consacré au Maroc, avec sa tradition forte à l'intérieur du pays et son attractivité. Elle est ici saisie par des approches originales et complémentaires, allant de l'islamologie à l'ethnomusicologie en passant par l'histoire ou la science politique. Les articles présentés traitent des modes de transmission des savoirs mais aussi des enjeux locaux et régionaux de l'enseignement religieux.