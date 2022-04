Mon imagier à rire sur Les fruits et Légumes : une collection qui renouvelle l'imagier classique en s'appuyant sur 2 piliers, la manipulation et le rire. Composé de 20 pièces amovibles, cet imagier à rire met en scène les fruits et légumes... sous une nouvelle forme ludique et rigolote ! Les éléments amovibles qui se plantent à la verticale sur la dernière double-page pour créer un décor, permettent à l'enfant de mettre en contexte de nouveaux éléments pour apprendre du vocabulaire et développer son imagination.