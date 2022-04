René Péchard. Témoin des Béatitudes

René Péchard a été un père pour des milliers de jeunes asiatiques qui l'appelaient tout simplement "Tonton" et dont il partageait - pour les avoir lui-même subis au-delà de toute expression - la solitude de l'orphelin, l'attente du réfugié, la détresse du sans papiers, la déréliction du prisonnier, l'opprobre du calomnié. Il n'a jamais prêché, il a peu parlé, mais il a parcouru en vérité et en actes le chemin qui conduit de l'affectivité à l'amour, de la complaisance au pardon, des certitudes à la foi... Cet Itinéraire a été partiellement dévoilé dans l'ouvrage "Piété Filiale" , authentifié par quelque cinq cent documents rassemblés sur un CD-Rom annexé. L'auteur, alors officier de Marine, a correspondu pour la première fois en 1964 avec René Péchard avant de fonder en France, à sa demande, la branche française de l'association ASPEL- Laos. De 1968 à 1976, les deux associations ont travaillé côte à côte jusqu'à fusionner en 1976 et à devenir "Enfants du Mékong" lors du changement de régime au Laos en 1976. A sa mort en 1988, René Péchard laissait un testament désignant Jean-Claude Didelot pour lui succéder. Ce dernier a jugé en 2000 que la fidélité aux intuitions des origines lui commandait de fonder une nouvelle association ("L'institut du Fleuve"). Vingt ans plus tard, la pandémie sanitaire et spirituelle mondiale souligne les alertes du pape François sur les méfaits du cléricalisme, de la mondanité et de la corruption spirituelle. La vie de René Péchard prend alors un étonnant relief. Dès lors, l'auteur est incité à compléter la première biographie à la lumière de nouveaux documents et des événements intervenus après sa mort. Particulièrement, l'ouvrage doit beaucoup aux nombreux témoignages d'anciens et à la thèse de doctorat du docteur Camille Duong épaulée par l'adjudant-chef Philippe Laffargue dont les travaux ont été couronnés par un mémoire d'histoire. Les documents supportés par le CD initial ont rejoint les archives disponibles sur le site "signedepauline" . géré par un collectif pluridisciplinaire