Vivre avec l'Esprit Saint

Avec son style clair et savoureux, le pape François nous introduit au mystère de l'Esprit Saint dans toutes ses dimensions : qui est l'Esprit Saint, le baptême et la confirmation, les 7 dons du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, la Pentecôte, les charismesâ- Un enseignement magnifique et complet pour connaître l'Esprit Saint et accueillir sa puissance transformante dans nos vies.