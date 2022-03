Quand ça va, quand ça va pas. Leur jardin

Savez-vous que mettre ses mains dans la terre est bon pour la santé ? Après avoir parlé du corps, des émotions, de l'alimentation, de la famille, en allant même jusqu'à l'Etat et la République, la collection " Quand ça va, quand ça va pas " continue son exploration du bien-être des enfants via, cette fois, la connaissance des végétaux et de la nature qui entourent les enfants au plus près. Tous n'ont pas un jardin, bien sûr, mais tous sont entourés de plantes, d'arbres, et d'insectes qui leur sont familiers parce que visibles depuis leur lieu de vie ou leur école. Mais savent-ils, ces enfants et leurs parents que le voisinage de cette nature " domestiquée " leur est aussi indispensable et bénéfique que la nature " sauvage " dont on fait toujours grand cas ? Savent-ils que la moindre fleurette qui s'est glissée dans les interstices des pavés et des grilles a autant d'utilité à la biodiversité et a autant sa place dans le grand tableau naturaliste que le chêne centenaire ? Avec la même conviction qui anime la collection depuis ses débuts, ce livre, écrit par Alain Baraton, Jardinier en chef du domaine du Château de Versailles, veut faire connaître et comprendre au plus près mais sans complexité inutile la vie de la faune et de la flore qui entourent les enfants afin qu'ils aient envie de la protéger et qu'ils s'en sentent responsables. Leur faire comprendre que, partout où ils jouent, où ils marchent, où ils habitent, partout où il y a de la végétation, ils sont dans leur jardin.