La maîtresse de Noé a une nouvelle manie : soumettre au vote certaines décisions pour la classe – le choix de la sortie scolaire ou des thèmes pour les déguisements du carnaval, même la couleur des nouveaux protège-cahiers. Ca paraît plutôt bien, la règle est juste, c'est le plus grand nombre qui gagne. Mais comment cela se fait-il que c'est toujours le choix de Capucine qui l'emporte ? Bizarre ! Léo mène sa petite enquête et découvre que Capucine échange les voix de ses camarades contre des petits services ou use de menaces. Et si le vote en classe pouvait être vraiment libre et secret... comme pour les grands. A l'approche de la présidentielle, un récit léger et instructif sur l'apprentissage de la démocratie. Collection Lecture Solo, pour les enfants qui commencent à lire tout seuls.