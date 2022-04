Mes imagiers de la vie sauvage - La ville

Vois-tu le petit moineau ? Et dans le parc, l'écureuil roux qui joue ? Tourne la page... voici le gourmand escargot. Promène-toi dans la ville avec ce bel imagier ajouré, rencontre les animaux et les plantes sauvages, apprends leurs noms et leurs secrets. Avec ses découpes et ses illustrations joyeuses, la collection "Mes imagiers de la vie sauvage" fait découvrir aux tout-petits les merveilles de la nature et suscite leur curiosité. Chaque livre est imprimé en Europe avec des encres sans cobalt ni huile minérale, sur du carton 100 % recyclé. Accompagné d'une fiche numérique proposant des ateliers d'éveil à la nature.