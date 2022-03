Imaginez une ville grise, avec ses cheminées d'usines et ses nuages de charbon. Imaginez une gare gigantesque. Imaginez que dans cette gare une seule personne possède tous les trains, sauf un. Imaginez que, parmi tous les gens dans cette gare, il y a une petite orpheline qui survit en faisant le ménage sur les quais et s'accroche à son rêve de devenir mécanicienne. Elle s'appelle Finally. Elle a dix ans. Et aujourd'hui, elle trouve dans sa poche un étrange billet qui lui permet d'accéder au mystérieux quai 1001 et de monter à bord du rutilant Maydala Express. Où va-t-il ? Personne ne le sait vraiment. Mais c'est une occasion unique pour Finally de fuir la Ville Grise... et le début d'un voyage incroyable, semé de surprises et de dangers, jusqu'à la Gare la Plus Lointaine du Monde.