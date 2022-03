L'anti-guide du vin. Apprendre les bases de l'oenologie en s'amusant avec le prof Bucella, 2e édition

La France est le pays du vin, il fait partie de sa culture. Les libraires débordent ainsi de livres sur le vin. La quasi-totalité d'entre eux donnent des informations classiques sur les méthodes d'élaboration, les cépages, les régions viticoles ou des instructions sur ce qu'il faut (ou ne faut pas) faire, comment le boire, le conserver, en parler... Mais aucun de ces guides ne vous dira si les vins bio sont vraiment meilleurs ou non, si un verre de vin peut améliorer les performances sexuelles, ou s'il faut se fier ou non aux médailles des concours de vin ! En torpillant les idées reçues, cet anti-guide vous fait découvrir le vin d'une façon nouvelle et ludique, à travers des questions que vous n'imaginiez pas pouvoir vous poser un jour.