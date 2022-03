Evaluer et prendre en charge le trouble dissociatif de l'identité

Parmi les troubles dissociatifs, le trouble dissociatif de l'identité (TDI), autrefois appelé trouble de la personnalité multiple, fait l'objet de controverses et de débats passionnés. Depuis près de 20 ans, le TDI a été officiellement reconnu par l'American Psychiatry Association, plus récemment par l'OMS. Différent de la schizophrénie, ce trouble implique une perturbation de l'identité marquée par l'existence d'au moins deux états de personnalités distincts, et dans la majorité des cas on retrouve chez ces patients des antécédents de maltraitance et de violences graves. Le Trouble Dissociatif de l'Identité demeure une forme de psychopathologie d'origine traumatique encore très mal connue des soignants menant à une errance diagnostique pour bon nombre de cas. Sous l'impulsion de l'Association Francophone du Trauma et de la Dissociation, AFTD, cet ouvrage veut constituer une référence pour les professionnels et étudiants de la santé mentale. Il pose les bases de sa reconnaissance scientifique, facilite son diagnostic, afin de mieux comprendre ce trouble dissociatif extrême. Les auteurs, experts de la dissociation et des traumas complexes, abordent étape par étape, les possibilités de traitement.