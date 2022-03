Digitaliser l'orientation professionnelle. Les défis de l'accompagnement au XXIe siècle

L'ouvrage étudie les raisons et la façon dont le digital modifie les pratiques de l'orientation professionnelle. Il a l'ambition de promouvoir une orientation accessible au plus grand nombre, adaptée à chacun. Avec un conseiller d'orientation ou en carrière, le suivi pouvait être adapté au cas par cas, mais tout le monde n'a pas de conseiller dédié, même si les besoins de s'orienter ou de se réorienter sont présents. Pourtant, en intégrant pleinement la dimension digitale dans les pratiques de l'orientation, il est possible d'accompagner différemment, en connectant les personnes aux ressources les plus utiles à chaque moment. Mais pour que cela fonctionne, il faut aussi intégrer les enjeux et dangers associés au digital et notamment à l'IA : comment utiliser les algorithmes et interfaces digitales pour accompagner et autonomiser les gens, sans les enfermer ? Dans cette orientation du 21e siècle, la maitrise du digital et ses limites compte autant que la science de l'orientation elle-même.