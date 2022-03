Adios les Bibaros

Vous vous couchez chaque soir en rêvant de tout plaquer pour arpenter le monde ? Pierre Courade et Matthieu Lamarre partageaient votre rêve et eux l'ont réalisé : quitter leur quotidien parisien, leurs parents, amis, collègues, leur job, leur appartement... pour un tour du monde d'une année et demie. Au gré de leurs aventures parfois rocambolesques, de rencontres bouleversantes et de lieux enchanteurs, nos deux voyageurs donnent les clefs pour se lancer vraiment. Aujourd'hui, Pierre et Matthieu sont de retour. Où logent-ils ? Ont-ils trouvé du travail ? Leur chat Auguste les a-t-il reconnus ? On dit qu'il n'est pas facile de reprendre pied après une telle aventure. Pierre et Matthieu en sont persuadés : ce périple les a libérés des inquiétudes matérielles et ils se sentent prêts à affronter toutes les situations. Peut-être même un nouveau départ dans quelques années.