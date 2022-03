Disney Méchants. 60 coloriages

Un grand bloc de coloriages inédits pour revivre les meilleurs moments des films Disney et Pixar. Jamais à court d'idées farfelues pour tourmenter les héros Disney et Pixar, les Méchants nous en font voir de toutes les couleurs ! Astucieux, héroïques ou lâches, on adore les détester. De Jafar à Ursula, en passant par Maléfique ou Scar, retrouvez tous vos affreux personnages favoris dans ces 60 illustrations originales.