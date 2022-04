From the Children's Country Tome 2

Un grand tremblement de terre et l'apparition mystérieuse de chiffres dans le ciel ont transformé le monde. Face à des adultes monstrueux, les enfants doivent désormais lutter pour leur survie. Alors qu'ils avaient trouvé refuge dans une école, les adultes parviennent finalement à s'y infiltrer, et Hajime et les autres enfants se retrouvent dos au mur... ! Jusqu'où ira les intentions meutrières de ces monstres ?